tmw Inizia il ritiro dell'Inter, ecco i giocatori ad Appiano. Tamponi e prima seduta con Inzaghi

vedi letture

Si aprono le porte della Pinetina per il primo giorno di ritiro dell'Inter. Alex Cordaz è il primo ad arrivare ad Appiano Gentile per il raduno, seguito da Sensi e D'Ambrosio. Poi in ordine Kolarov, Handanovic, Nainggolan, Gagliardini, Radu, Ranocchia, Dalbert, Salcedo, Darmian, Pinamonti, Dimarco. Della prima squadra presenti in 14 giocatori più i Primavera aggregati. Tamponi e prima seduta con Inzaghi che ritroverà la squadra anche nel pomeriggio.