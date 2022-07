tmw Inter, anche Braida a Lugano: incontro con Marotta, Cremonese in pressing per Agoume

La prima amichevole del precampionato, ma anche il mercato protagonista nella trasferta del'Inter a Lugano. Presente al Cornaredo, il consulente di mercato della Cremonese, Ariedo Braida, ha incontrato e salutato l'ad nerazzurro Beppe Marotta. La società grigiorossa è in pressing per Lucien Agoumé, centrocampista francese classe 2002 che l'Inter può cedere in prestito in questa sessione di mercato. Presente a Lugano, per la cronaca, anche l'entourage del giocatore, che i lombardi contano di portare presto alla corte di Alvini.