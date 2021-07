tmw Inter-Basilea, accordo per Males ed Esposito: l'italiano andrà in prestito con diritto

vedi letture

Da un mese Inter e Basilea lavorano sul futuro di Darian Males e Sebastiano Esposito. Quello del primo è stato già tracciato nel corso della visita a Milano del club elvetico scorso 10 giugno: operazione da 3 milioni più bonus (fino a 1 milione ulteriore). Sul talento di casa nerazzurra la trattativa è andata per le lunghe a causa di alcune condizioni necessarie affinché l'affare potesse andare in porto: la titolarità del ragazzo in Svizzera, l'ingaggio condiviso e l'inserimento del controriscatto in favore dell'Inter (accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7-8 milioni). La quadra su tutto è stata trovata soltanto nella giornata di oggi, con la promessa di una nuova "partnership" tra le due società (il Basilea ha da poco rinnovato la stragrande maggioranza della dirigenza) su cui poter contare in futuro.