Inter-D'Ambrosio, rinnovo in stand by: la situazione

Danilo D’Ambrosio e l’Inter, dal rinnovo che a dicembre 2020 sembrava cosa fatta al possibile addio. La situazione legata al prolungamento del difensore è al momento in stand by a causa delle vicende societarie dell’Inter. Momento di riflessione da entrambe le parti, con i nerazzurri che presumibilmente rimanderanno l’argomento in attesa di chiarire le difficoltà economiche con cui devono fare i conti. Prima le vicende del club, poi i nuovi contatti per i rinnovi. E il futuro di D’Ambrosio è in bilico...