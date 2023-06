tmw Inter, fatta per Brozovic all'Al Nassr: è arrivato il sì definitivo

vedi letture

Si muove ancora il mercato dell'Inter, stavolta in uscita: in serata è arrivato il sì definitivo di Marcelo Brozovic all'Al Nassr, che nel pomeriggio ha fatto visita all'Inter per fare ulteriori passi avanti nella trattativa per il regista croato. Brozo lascerà l'Inter per una cifra vicina ai 23 milioni di euro e firmerà un accordo di 3 anni con la squadra saudita a circa 20 milioni annui. Nei prossimi giorni i due club si risentiranno per sistemare gli ultimi dettagli dell'operazione che si sta definendo in queste ore.

▪ LEGGI ANCHE - Inter, concluso incontro con l'Al Nassr per il trasferimento di Brozovic: il punto