tmw Inter, concluso incontro con l'Al Nassr per il trasferimento di Brozovic: il punto

vedi letture

Si è concluso da poco un importante incontro nella sede dell'Inter, tra i dirigenti nerazzurri e quelli dell’Al Nassr. L'oggetto della discussione era ovviamente Marcelo Brozovic, obiettivo di primo piano del club arabo: al momento permangono ancora dei dettagli da sistemare, ma il club punta a chiudere in settimana per il trasferimento del croato in Arabia Saudita. Il Barcellona rimane sempre alla finestra.

▪ LEGGI ANCHE - Brozovic, oggi i dettagli con l'Al Nassr. CorSera: "23 mln all'Inter e triennale faraonico a lui"