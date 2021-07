tmw Inter, Gravillon nuovamente in uscita: il Reims prova l'accelerata decisiva

vedi letture

Possibile nuova esperienza in Francia per Andrew Gravillon, che potrebbe lasciare nuovamente l'Inter dopo la stagione al Lorient. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il Reims sta infatti provando ad accelerare per assicurarsi le sue prestazioni nella prossima stagione e la fumata bianca potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni.