tmw Inter, Marotta su Skriniar: "Fiducioso per il rinnovo, anche se molto dipende da lui"

"E' come se avessimo iniziato il campionato con un handicap invisibile di cui non capivamo assolutamente il contenuto". Parla così Beppe Marotta, ad dell'Inter, presente all'edizione 2022 del Gran Galà del Calcio: "Poi c'è stato un confronto all'interno dello spogliatoio, come capita spessissimo, con l'abilità da parte dell'allenatore nel ricompattare l'ambiente. Ed è venuta fuori una squadra che adesso è la fotocopia di quella dell'anno scorso. Sono molto fiducioso per il futuro".

Un commento sulle voci di vendita della società. "Questa è una situazione che è sopra la mia testa. Posso solo dire che la proprietà è molto vicina alla squadra e al club, ha sempre adempiuto agli obblighi finanziari, siamo una società a posto con i pagamenti. La famiglia Zhang ha profuso centinaia e centinaia di milioni di euro".

C'è fiducia per il rinnovo di Skriniar? "Siamo fiduciosi, anche se chiaramente molto del destino dipende da quello che lui ha intenzione di fare. Ma nel mio ruolo, devo essere per forza ottimista...".