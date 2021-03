tmw Inter, nessun accordo già trovato per la cessione di Joao Mario

vedi letture

Non trovano grossi riscontri le indiscrezioni portoghesi che hanno raccontato negli ultimi giorni di un affare in chiusura tra Inter e Sporting Lisbona per la cessione a titolo definitivo di Joao Mario ai lusitani. Per il momento i contatti sono stati principalmente esplorativi, senza entrare nel merito di una ratifica di una proposta di acquisto. Peraltro, l’ottimo rendimento del centrocampista, apre alla possibilità che anche altre società interessate possano cercare di comprendere la possibilità di inserirsi nell’affare, facendo di conseguenza aumentare anche il valore del cartellino di Joao Mario. Insomma, un futuro tutto da scrivere e che deve ancora essere definito.