tmw Inter, per Agoumè rinnovo sempre più vicino. Il Venezia resta in pressing

vedi letture

Per Lucien Agoumé si avvicina a grandi passi il rinnovo contrattuale con l'Inter: oggi gli agenti del calciatore, di ritorno dal prestito allo Spezia, sono stati in visita nella sede dell'Inter, con l'obiettivo di avvicinare ancora l'accordo per il prolungamento di contratto con i nerazzurri. Confermato il pressing del Venezia, che lo vorrebbe mettere a disposizione di Zanetti per la stagione dello storico ritorno in A, ma al momento il destino del mediano è quello di partite in ritiro con Simone Inzaghi, che potrà così valutarlo da vicino.