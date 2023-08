tmw Inter, per Fabbian resta in ballo anche il Bologna: offre le stesse condizioni dell'Udinese

L'incontro tra l'Inter e il Frosinone, avvenuto qualche minuto fa all'interno della sede del club nerazzurro, non ha portato ai frutti sperati dal collettivo ciociaro. Sul giovane centrocampista nerazzurro Giovanni Fabbian la trattativa vive una fase di stallo, anche se una svolta potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, anche perché per l'Inter non avrebbe comunque molto senso trattenere il giocatore senza fargli trovare il giusto spazio per continuare a maturare.

Il Bologna resta molto interessato al calciatore

Oltre al Frosinone al giocatore resta molto interessato il Bologna, che rispetto ai ciociari potrebbe offrire all'Inter la stessa formula con cui Marotta aveva chiuso con l’Udinese (affare a definitivo e ricompra in favore dei nerazzurri, ndr).

La trattativa saltata con l'Udinese e l'ipotesi Bologna

A un passo dal trasferimento all'Udinese nei giorni scorsi, nella trattativa che avrebbe dovuto riportare Lazar Samardzic, Fabbian nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Reggina collezionando in Serie B 38 presenze e otto gol. Adesso però vorrebbe trovare una squadra in Serie A e per questo il suo agente è al lavoro, in questo caso insieme al Frosinone per arrivare alla quadra definitiva, in modo da far trasferire il proprio assistito in ciociaria. Resta comunque in piedi anche l'ipotesi Bologna, che sta continuando a trattare con l'Inter.