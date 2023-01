tmw Inter, per Gagliardini non è escluso il rinnovo. Se sarà addio, futuro all'estero

Tornato titolare ieri nella sfida di Coppa Italia contro il Parma, per Roberto Gagliardini il futuro nerazzurro è ancora tutto da scrivere: stando a quanto da noi raccolto, il centrocampista bergamasco ha due strade davanti a sé in vista della scadenza del contratto che lo lega all'Inter. Un rinnovo di dodici mesi con la squadra di Simone Inzaghi o un'avventura all'estero: difficile invece che il calciatori lasci Milano a gennaio, nonostante le offerte arrivate dall'Italia per lui.