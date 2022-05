tmw Inzaghi ha lasciato la sede dell'Inter: il summit con la dirigenza è durato circa 5 ore

vedi letture

S'è da pochi minuti concluso il summit di mercato in casa Inter con l'allenatore Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro, confermato anche per la prossima stagione, s'è confrontato con la sua dirigenza per circa 5 ore prima di lasciare la sede: nella parte finale del summit, Inzaghi ha conosciuto anche il nuovo portiere dell'Inter André Onana.