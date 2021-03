tmw Iuliano: "Juve, centrocampo debole. Non si può chiedere a Kulusevski di essere un faro"

Ospite di TMW quest'oggi, Mark Iuliano ha parlato della nuova politica della Juventus, che ha deciso di ringiovanire fortemente la squadra: "Nelle squadre forti ci vogliono i giocatori forti. Se poi sono anche giovani, meglio. Ma la Juve è la Juve, non un club di secondo piano. La squadra ha il diritto e il dovere di avere campioni. Credo anche che la proprietà farà poi delle valutazioni sull'operato dello staff tecnico e dirigenziale: gli errori sono stati di tutti, giocatori, staff tecnico e dirigenziale. Però la stagione è ancora lunga e ci sono due obiettivi in ballo, inutile ora dare la croce addosso ad una figura in particolare. I punti deboli della Juve li conosciamo: in condizioni normali, difesa e attacco sono forti, mentre il centrocampo va un po' in difficoltà per proposizione, attacco degli spazi e nel saltare l'uomo cosa in cui è riuscito un po' McKennie. Tornando ai giovani, quelli della Juve sono forti, ma non possiamo pretendere ad esempio da Kulusevski che possa essere il faro della Juve. I giovani forti in mezzo ai campioni possono crescere e maturare".