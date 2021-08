tmw Juve, Felix Correia in prestito al Parma: le cifre di riscatto e controriscatto

vedi letture

Lo scorso anno la crescita tra le fila dell’Under 23 di Lamberto Zauli gli è valso anche l’esordio in Serie A nella sfida della Dacia Arena di Udine. Non sono passate inosservate le capacità dell’esterno portoghese Felix Correia che, tra le tante richieste ricevute dalla Serie B italiana e qualcuna anche da serie maggiori estere, alla fine ha scelto, assieme alla Juventus, il progetto Parma. L’esterno classe 2001, arrivato l’estate del 2020 a Torino dal Manchester City nello scambio che ha portato Pablo Moreno in Inghilterra, si è trasferito in Emilia in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. La società bianconera, che crede molto nelle qualità del ragazzo, ha mantenuto però il controllo sul ragazzo fissando un controriscatto a circa 8 milioni potendo così non perdere di vista, se vorrà, il funambolico lusitano.