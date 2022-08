tmw Juventus, accordo raggiunto con Nicolò Fagioli per il rinnovo del contratto

vedi letture

Nicolò Fagioli a un passo dal rinnovo di contratto con la Juventus. Nelle ultime ore è andato in scena un summit tra i dirigenti bianconeri e l'entourage del calciatore e s'è trovato l'accordo per rinnovare fino al 30 giugno 2026 l'attuale contratto in scadenza il prossimo giugno. Ora le parti si rivedranno per definire gli ultimi dettagli ma l'intesa economica c'è. E la Juventus - almeno per ora - non sta pensando di rinnovargli il contratto per poi dirottarlo in prestito altrove.