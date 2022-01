tmw Juventus, è caccia all'attaccante. Contatti col Sassuolo non solo per Scamacca

La Juventus sta valutando nuove alternative per l'attacco. Perché l'infortunio di Federico Chiesa ha sparigliato le carte e, oltre a doversi difendere sul possibile affondo del Barcellona per Alvaro Morata, vuole cercare un'altra alternativa in avanti. Così l'idea è quella di avere un jolly, cioè che possa agire sia da esterno d'attacco ma anche da attaccante centrale, più vicino alla porta. Così Giacomo Raspadori è un profilo che piace molto, anche se il Sassuolo probabilmente preferirebbe venderlo a giugno per due motivi: un incasso migliore e qualche gol per sforare quota dieci.

Poi c'è la situazione di Domenico Berardi. Perché se è vero che la Fiorentina aveva presentato una proposta - irricevibile per il Sassuolo - dall'altro l'idea è oramai quella di salutare il Sassuolo, ora o a giugno. In estate è situazione più semplice, però se dovesse arrivare una proposta ora, allora anche Berardi potrebbe essere accontentato dopo i tanti anni. Anche qui pista difficoltosa perché dopo l'addio di Boga il Sassuolo deve ancora chiudere per il sostituto, ma le cose rischiano di sbloccarsi verso la fine del mese.

Il tutto, senza dimenticare che per giugno la Juventus ha nel mirino Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo e della Nazionale in grande spolvero nell'ultimo mese e mezzo.