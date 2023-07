tmw Juventus, summit con l'entourage di Ranocchia. E' richiesto da quattro club di Serie A

Summit alla Continassa tra la dirigenza della Juventus e l'entourage di Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 reduce dalla stagione in prestito al Monza. Sono quattro i club di Serie A che hanno chiesto il calciatore a titolo temporaneo: Salernitana, Hellas Verona, Cagliari ed Empoli. E oggi le parti in causa stanno valutando la migliore soluzione per il futuro del calciatore.