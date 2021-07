tmw L'Atalanta manda i talenti a farsi le ossa: Piccoli e Kovalenko a un passo dall'Empoli

vedi letture

Doppio colpo in arrivo per l'Empoli dopo Guglielmo Vicario tra i pali. La società di Fabrizio Corsi sta per definire anche un innesto in attacco e uno sulla trequarti. Confermate le indiscrezioni degli scorsi giorni, la società azzurra sta per definire in queste ore l'arrivo in prestito di Roberto Piccoli dall'Atalanta. Un riferimento avanzato cercato e voluto dal ds Pietro Accardi che proprio dalla Dea sta per prendere un altro giocatore come l'ucraino Vitor Kovalenko.

Doppio prestito, l'Atalanta sorride perché manda i suoi a farsi le ossa e l'Empoli rinforza l'organico di Aurelio Andreazzoli. Piccoli è reduce dal prestito allo Spezia che ha provato a prenderlo fino all'ultimo per un'altra stagione in Liguria mentre Kovalenko è arrivato a gennaio dallo Shakhtar Donets.