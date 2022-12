tmw L'Inter ha deciso: a fine stagione riscatterà Raoul Bellanova dal Cagliari

vedi letture

L'Inter ha deciso di riscattare Raoul Bellanova. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club nerazzurro eserciterà il diritto a fine stagione e pagherà al Cagliari i 7 milioni di euro stabiliti per acquistarlo a titolo definitivo. Tanti club di Serie A si sono mossi per gennaio, provando a proporre una soluzione che potesse garantire più minutaggio al classe 2000, ma l'Inter ha fatto muro: vuole puntare su di lui per il futuro.