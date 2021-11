tmw La Fiorentina ha deciso di fare sul serio per Berardi: 30 milioni per il Sassuolo

vedi letture

Un'altra gara importante per Domenico Berardi sempre più protagonista non solo col Sassuolo ma in assoluto per la nostra Serie A. Un esterno d'attacco che sta raccogliendo sempre più interesse: la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, ha deciso di metterlo in cima alla lista degli obiettivi. Già per gennaio. La società viola mette sul tavolo del Sassuolo circa 30 milioni di euro. Uno sforzo importante della proprietà Commisso, ora la palla passa ai neroverdi. La Fiorentina fa sul serio per il leader del Sassuolo e fresco Campione d'Europa con l'Italia.