La Lazio e Romero, il rinnovo si allontana: pesano i 5 milioni da destinare all'agente

Diminuiscono giorno dopo giorno in casa Lazio i margini per il rinnovo del contratto di Luka Romero, attaccante classe 2004 in scadenza di contratto. A rendere particolarmente complicato l'accordo con l'esterno argentino sono i cinque milioni di euro da rendere al suo procuratore al momento della firma. Premio concordato nel 2021 al momento dell'accordo tra Romero e la Lazio, premio che adesso riduce notevolmente le possibilità di un accordo.

Romero quest'anno ha giocato in Serie A meno di 150 minuti: gli ultimi 13 contro la Salernitana due mesi fa. Dati che spiegano come oggi lo consideri Sarri, ovvero nemmeno un rincalzo. Forse anche per questo la Lazio non è intenzionata a pagare la maxi-commissione.