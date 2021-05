tmw La Lazio si mette in fila per Gollini: contatto fra le parti, è nella short list di Tare

vedi letture

La Lazio sta pensando ad acquistare un portiere per la prossima stagione. Un titolare, pensando che Strakosha può salutare - Bologna, ma anche l'estero come il Southampton - e Reina ha una carta di identità non più verde. Così Tare sta incominciando a muoversi, tanto che c'è stato un contatto con l'entourage di Pierluigi Gollini, numero uno dell'Atalanta.

QUINDICI MILIONI - È la valutazione che fanno i nerazzurri per il portiere, messo sul mercato dopo un anno discreto ma non straordinario. La Lazio è intenzionata a puntare su un nuovo portiere, mentre per Musso e Dragowski c'è una concorrenza abbastanza nutrita, sia da parte della stessa Atalanta che da altri club. Il contatto risale a qualche giorno fa. Su Gollini ci sono Roma e Milan - in seconda fila - mentre per la porta nerazzurra c'è anche il nome di Perin.