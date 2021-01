tmw La Roma ora ha sorpassato la Juventus per Reynolds: fiducia giallorossa, il punto

La Roma ha sorpassato il Benevento e la Juventus nella corsa a Bryan Reynolds del Dallas. Di questa mattina la notizia: i giallorossi hanno rilanciato con forza, sia per il giocatore che per la somma totale offerta per il cartellino del ragazzo. Inoltre, la possibilità di esser subito protagonista a Roma sul tavolo. Le cifre sono superiori in tutto: per il giocatore, per l'entourage, per la società statunitense. Il Benevento, che lo avrebbe preso adesso e poi venduto alla Juve in estate, rischia di esser beffato. Decisiva sarà la volontà del giocatore che fino a ieri aveva espresso la preferenza per la Juventus ma le carte in tavola sono cambiate e la Roma è vicina. In casa Friedkin c'è fiducia, anche i consulenti sul mercato in America hanno spinto per l'opzione avallata da proprietà e dirigenza. Da capire se nelle prossime ore il Benevento, e la Juve che in estate vuole acquistarlo, decideranno di fare un nuovo rilancio. Ma adesso la Roma è avanti, anche se i bianconeri non mollano. Lo scenario può cambiare da un momento all'altro, basta una nuova offerta che superi i 7 milioni complessivi dei capitolini e gli 800mila euro a stagione per cinque anni per il ragazzo. O l'ultimo sì di Reynolds.