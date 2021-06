tmw La Roma richiama in anticipo alcuni giocatori: da domani ecco anche Smalling e Veretout

vedi letture

Conto alla rovescia in casa Roma per l'inizio della nuova stagione. Il club giallorosso - in vista del raduno ufficiale del 6 luglio - ha infatti chiesto ad alcuni calciatori reduci da infortuni vari di anticipare il rientro dalle vacanze, con lo scopo di farsi trovare pronti al momento dell'inizio del lavoro con gli altri compagni e il nuovo staff tecnico. In questo senso, oltre a El Shaarawy, Zaniolo e Fuzato (già rientrati), oggi hanno fatto il tampone e da domani inizieranno la nuova stagione i seguenti calciatori: Calafiori, Darboe, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds (non era infortunato), Smalling e Veretout.