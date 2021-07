tmw Lazio, Fares via solo a titolo definitivo ma Cagliari e Torino puntano al prestito

Mohamed Fares è in uscita dalla Lazio ma contrariamente a quanto filtrato nei giorni scorso i biancocelesti sono disposti a dire addio all'esterno soltanto a titolo definitivo. La valutazione fatta dal club capitolino è di 7 milioni di euro e l'affare è adesso molto complicato per Torino e Cagliari, che vorrebbero il giocatore in prestito con diritto di riscatto.