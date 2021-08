tmw Lazio, il punto su Filip Kostic: Lotito e Tare chiamati al rilancio decisivo

Filip Kostic nella giornata di ieri ha forzato la mano per il trasferimento alla Lazio. L'esterno d'attacco serbo ha disertato l'allenamento e non è stato convocato per il match di oggi contro l'Arminia, con l'Eintracht che con un duro comunicato ha voluto mettere in evidenza il comportamento errato del calciatore.

Adesso però la palla passa alla Lazio, chiamata a rilanciare dopo la prima offerta (rifiutata) da 10 milioni di euro. Perché l'Eintracht nelle ultime settimane ha abbassato le sue pretese, è pronto a chiudere a 15 milioni di euro ma ora serve l'offerta giusta. Lotito e Tare sono chiamati all'offerta decisiva.