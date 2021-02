tmw Lazio, occhi in casa Shakhtar: piace il giovane portiere ucraino Trubin

Un’idea per la porta del futuro. La Lazio guarda in casa Shakhtar. Nel mirino Anatoliy Trubin, classe 2001. Non c’è ancora trattativa tra le parti, ma è un nome che piace ai biancocelesti per il futuro. Trubin si è messo in mostra in Champions League contro l’Inter raccogliendo consensi anche dagli uomini mercato nerazzurri. Ma la Lazio prende appunti, Anatoliy Trubin la nuova idea per il futuro...