tmw Lazio, primo allenamento di Luis Alberto con Sarri. Ma il caso non è chiuso...

Sotto la pioggia d'Auronzo, la Lazio ritrova il proprio Mago. Luis Alberto, che ieri notte ha raggiunto la squadra in ritiro, questa mattina ha svolto il primo allenamento in campo agli ordini di Maurizio Sarri. Il centrocampista spagnolo ieri ha avuto un colloquio telefonico con il ds Tare, poi una volta arrivato sotto le Dolomiti ha avuto un confronto faccia a faccia con il nuovo tecnico e i compagni, tutti molto irritati dal suo comportamento irrispettoso della scorsa settimana, quando ha deciso di non presentarsi al raduno e alle visite mediche. L'allarme non è rientrato del tutto, il caso rimane aperto (ha ricevuto una multa salata), così come sono ancora vive le voci di mercato che lo riguardano. Milan e Villarreal sono vigili su di lui: se riusciranno a soddisfare le richieste di Lotito (50 milioni), verrà ceduto. Ma intanto Luis Alberto si è rimesso a disposizione di Sarri, che dopo averci parlato e spiegato i movimenti l'ha subito impiegato nelle esercitazioni tattiche come intermedio sinistro.