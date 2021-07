tmw Lazio, Sarri arrivato a Formello. Primo giorno in biancoceleste per il tecnico

Primo giorno a Formello per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio è arrivato da poco al centro sportivo biancoceleste, con i giocatori che nella giornata di oggi hanno iniziato le visite mediche in vista della ripresa degli allenamenti. I test proseguiranno anche nella giornata di domani, mentre è fissata per sabato la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore.