tmw Legrottaglie sta con Pirlo: "Ha fatto il suo, altrimenti sarebbe stato un extraterrestre"

"Pirlo è da confermare indipendentemente dalla qualificazione Champions? Conta quello in cui crede la società. Pirlo ha fatto il suo, quello che ha potuto fare, non potevamo chiedergli di più, altrimenti sarebbe stato un extraterrestre". Parla così l'ex difensore bianconero Nicola Legrottaglie, a Tuttomercatoweb.com, a margine dell'incontro "Calcio a tutto tondo" al Caffè della Versiliana: "Spetterà alla Juve capire se questa visione di calcio e di gestione che ha Andrea può avere un continuo o no. Ci dobbiamo fidare dei dirigenti che hanno molta più esperienza di noi, i tifosi devono stare tranquilli come dico sempre".

