tmw Lo Spezia e Italiano più vicini: domani nuovo summit per i dettagli

Vincenzo Italiano e lo Spezia, al lavoro per continuare ancora insieme. Le parti sono al lavoro e sono stati approfonditi gli argomenti di natura tecnica in vista della prossima stagione. Dopo i contatti di oggi domani previsto nuovo summit per limare i dettagli circa la durata del nuovo contratto che legherà Italiano alle Aquile. Nessuna conferma sui dettagli economici emersi da alcuni organi di informazione. Lo Spezia e italiano si sono avvicinati sensibilmente. E domani sarà presumibilmente la giornata della fumata bianca sul rinnovo. Lavori in corso per continuare insieme...