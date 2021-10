tmw Marotta su Lukaku: "Ha chiesto di partire, ma non mi sono sentito né tradito né sconvolto"

"L'addio di Lukaku? La mia esperienza mi porta a dire che non bisogna mai fidarsi, si creano sempre imprevisti". Parla così l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento: "Lukaku ha manifestato l'intenzione di essere ceduto al Chelsea, e noi non potevamo che accettare e rispettare le sue volontà. Abbiamo trattato col Chelsea, fatto la nostra valutazione e immaginato le dinamiche successive per le alternative. Non mi sono sentito né tradito né sconvolto. Con i miei collaboratori abbiamo valutato le opportunità, abbiamo incassato soldi importanti per il club e realizzato un'operazione importante".