tmw Milan, Antonio Donnarumma nel mirino della Juventus Under 23

La Juventus Under 23 punta forte Antonio Donnarumma per la prossima stagione. Il portiere del Milan, che con ogni probabilità lascerà i rossoneri, è un obiettivo concreto per i bianconeri. Contatti in corso e buone possibilità che l’affare possa andare in porto. Preso il fratello, non è escluso che poi il mirino della Juve possa spostarsi anche su Gigio Donnarumma in scadenza di contratto con il Milan. La Juve guarda in casa dei rossoneri. L’obiettivo (per ora) è Antonio Donnarumma...