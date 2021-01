tmw Milan, già stasera l'arrivo in città di Mario Mandzukic. Domani le visite mediche

Stasera l'arrivo in Italia, domani le visite mediche: Mario Mandzukic e il Milan sono pronti a mettere nero su bianco il loro matrimonio. Come raccolto da TMW in questi minuti, è atteso infatti già in serata lo sbarco a Milano dell'attaccante croato.