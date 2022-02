tmw Milan-Hernandez, rinnovo fino al 2026 a quattro milioni annui più bonus

Today is the day: Theo Hernandez è in sede per firmare il rinnovo contrattuale con il Milan e legarsi così per i prossimi quattro anni e mezzo alla squadra che lo ha rilanciato e fatto esplodere definitivamente. Le cifre del rinnovo si aggirano attorno a 4 milioni più bonus, a breve dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale del prolungamento, per la gioia di tantissimi tifosi rossoneri.