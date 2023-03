tmw Milan, in settimana nuovo tentativo per Leao. Possibile colloquio con il giocatore

Il Milan sta cercando ancora di rinnovare il contratto di Rafael Leao. Nelle ultime settimane la proposta è stata ulteriormente migliorata, ma per ora il calciatore non si sbilancia. Per questo la dirigenza vorrebbe nuovi contatti - anche formali - per capire qual è la situazione e se i nuovi rilanci possono aiutare a sbloccare la situazione. Possibile un colloquio con il calciatore nei prossimi giorni.