tmw Milan, niente Giroud. Chelsea pronto a liberarlo in caso di offerta, ma i rossoneri non lo compreranno

Il Milan ha dovuto dire addio a Olivier Giroud dopo il rinnovo del francese con il Chelsea, annunciato oggi dal club inglese che ha dichiarato di aver esercitato l'opzione unilaterale per il prolungamento ad aprile. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW i Blues hanno promesso al centravanti che in caso di offerta proveniente dall'estero sarebbero disposti a lasciarlo partire, ma i rossoneri non metteranno niente sul piatto, visto che avrebbero tesserato Giroud solo se fosse arrivato a parametro zero.