tmw Milan, offerto Azmoun per l'attacco: l'iraniano piace anche alla Juventus

Il futuro di Sardar Azmoun, attaccante iraniano in scadenza di contratto oggetto di un'offerta dell'Olympique Lione e sondato negli ultimi giorni anche dalla Juventus, è ancora un enigma a meno di due settimane dal gong del mercato invernale: secondo quanto da noi raccolto, nelle ultime ore il calciatore è stato offerto anche al Milan, anche se l'operazione non sembra di facile risoluzione. Intanto lo Zenit prosegue nella sua ricerca di un sostituto e studia il brasiliano Yuri Alberto dell'Internacional, una tappa obbligata per far partire prima del tempo l'iraniano.