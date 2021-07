tmw Milan, quasi fatta per Giroud: si limano i dettagli sull'indennizzo al Chelsea per liberarlo

Olivier Giroud è davvero a un passo, forse anche qualcosina meno, dal Milan. Il club rossonero ha quasi trovato l'accordo con il Chelsea per far sì che l'attaccante della nazionale francese si liberi. In questi minuti si stanno limando i dettagli per l'indennizzo da corrispondere ai Blues, tra uno e due milioni di euro. Una volta conclusa questa pratica, Giroud si vestirà di rossonero.