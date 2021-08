tmw Milan, vive le piste Adli e Faivre. Oggi incontro con gli agenti del girondino

Incontro importante per il centrocampo del Milan quest'oggi in sede: Maldini e Massara hanno incontro l'agente di Yacine Adli per fare il punto della situazione circa l'eventuale trasferimento del calciatore del Bordeaux, pista da tenere sempre in considerazione per i rossoneri al pari della new entry Romain Faivre, in forza al Brest. Perde quota invece l'ipotesi che porta a Jesus Corona del Porto: troppo alte le richieste economiche per portare avanti la trattativa.