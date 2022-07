tmw Napoli, per sostituire Koulibaly c'è anche Acerbi oltre a Kim-Min Jae e Milenkovic

Sono ore di grande rivoluzione in casa Napoli, visto che la squadra di De Laurentiis sembra ormai rassegnata a salutare il leader difensivo Koulibaly. Al suo posto sta emergendo la candidatura di Francesco Acerbi della Lazio: in uscita dalla squadra di Sarri, il centrale si è dunque proposto per i campani. Altri nomi in ballo sono quelli di Kim Min-jae del Fenerbahce e Nikola Milenkovic della Fiorentina.