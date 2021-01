tmw news Atalanta, la concreta chance di alzare un trofeo. Inter, Eriksen riparte dal derby

L'Atalanta non si ferma e corre spedita anche in Coppa Italia. Se ne parla nel TMW news dando un'occhiata anche alla Lazio che peraltro domenica in campionato affronterà di nuovo i bergamaschi (in collegamento ci sarà Massimo Piscedda, ex biancoceleste). Spazio poi all'Inter e in particolare ad Eriksen che dopo il gol decisivo contro il Milan pare essersi davvero rilanciato. Durante il programma il punto anche su Torino-Fiorentina in programma domani.

