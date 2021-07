tmw news Italia, l'attesa e il sogno. E Sarri accende il popolo laziale

vedi letture

E' l'Italia di Roberto Mancini il tema principale dell'edizione odierna del TMW News, con l'attesa per la finalissima di Euro 2020 contro l'Inghilterra. Ma non solo, spazio anche alla Lazio, nel giorno della presentazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico biancoceleste. All'interno, nel corso della trasmissione, presente anche un'intervista ad Alessandro Pierini che da ex parla dell'attualità di casa Udinese.

Per vedere il TMW News, clicca sul video in calce all'articolo!