tmw Non solo Koulibaly: nel summit con Ramadani la Juve si è informata anche su Milenkovic

Non solo Kalidou Koulibaly. La Juventus nell'incontro di oggi con Fali Ramadani ha trattato il tema riguardante il futuro del centrale senegalese del Napoli, il tutto al netto delle difficoltà dal punto di vista economico ma pure di convincimento del giocatore che potrebbe non essere convinto di lasciare la maglia azzurra per quella bianconera.

Nel faccia a faccia con l'agente, secondo le ultime raccolte da TMW, è emerso però anche il nome di Nikola Milenkovic, serbo di proprietà della Fiorentina con cui ha un contratto in scadenza nel 2023. Nei giorni scorsi il ds viola Pradè aveva aperto alla possibile partenza in caso di interesse di una big. Su di lui, ricordiamo, c'è anche l'Inter che però prima di lanciare l'eventuale assalto (a Milenkovic e soprattutto a Bremer) deve aspettare evoluzioni riguardanti l'offensiva del PSG per Milan Skriniar.