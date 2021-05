tmw Non solo Samp: per Enzo Maresca c'è anche l'ipotesi Parma. I dettagli

Non solo Sampdoria: per Enzo Maresca, ora tecnico del Manchester City Under 23, negli scorsi giorni elogiato da Pep Guardiola come predestinato della panchina, c'è anche il Parma. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società ducale, che è all'interno di una vera e propria rivoluzione tra presente e soprattutto futuro, pensa a un allenatore giovane e ambizioso con cui aprire un ciclo. Per questo il nome di Maresca, che prima di Guardiola è stato 'a scuola' da Pellegrini, è uno di quelli più caldi sul taccuino della società dello statunitense Krause. Come detto, Maresca è uno dei nomi anche sulla scrivania di Ferrero e degli uomini mercato della Sampdoria ma quello del Parma potrebbe essere un progetto importante su cui puntare per il futuro.