tmw Nzola fatica ma non lascerà la Fiorentina a gennaio. I viola cercheranno un esterno

La Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centravanti M'Bala Nzola (27 anni). Il mercato di gennaio si avvicina e l’idea del club viola è continuare a puntare sul numero nove angolano, prelevato nella passata estate dallo Spezia al costo di circa 13 milioni di euro. È chiaro che il giocatore non stia vivendo un momento felice, come testimoniato anche dalle difficoltà offensive. Per ora ha segnato solo 2 gol: uno in campionato con il Cagliari, l’altra in Conference League con il Cukaricki su calcio di rigore.

Troppo poco. Un rendimento non all’altezza delle aspettative sul suo conto, specie per essere arrivato a Firenze come "uomo di Italiano", una situazione di cui anche Nzola è ben consapevole. È ovvio che il club gigliato così come l’allenatore stesso si aspettano molto di più da lui ma non per questo lato societario verranno prese decisioni diverse sul suo futuro più prossimo. Anzi la Fiorentina pensa ad andare avanti con lui ed è fiduciosa che si possa sbloccare definitivamente nel prosieguo del cammino. Sul fronte del mercato di gennaio in arrivo, i toscani invece continuano a lavorare su una possibile alternativa per quanto riguarda l’esterno d’attacco. In Serie A sembra difficile trovare una soluzione e per questo sembra molto più probabile una soluzione che arrivi dall'estero.