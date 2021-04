tmw Palmieri su Raspadori: "Sua mentalità fa la differenza. Nato per giocare a calcio: ha tutto"

Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo, nella sua intervista a TuttoMercatoWeb.com, ha parlato anche di Giacomo Raspadori, protagonista anche ieri con la doppietta a San Siro: "È sempre stato forte, è nato qui in questa società e lo abbiamo aiutato a crescere. A differenza di altri, ha sempre avuto una mentalità diversa, è un ragazzo con grandi qualità e ha la testa che fa la differenza. Non ce ne erano tanti a 15 anni con quella mentalità: ne ho visto un altro solo come lui, che ora è Carpi, Ghion. Erano all'epoca già due ometti. Raspadori è nato per giocare a calcio, ha tutto: destro, sinistro, difende palla. Si è adattato a fare anche l'esterno ma davanti fa girare la squadra e ripeto ha personalità".