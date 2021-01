tmw Parma, confronto con Bruno Alves: vuole restare ma andrà in scadenza

vedi letture

Un confronto decisivo per il futuro. Bruno Alves ha intenzione di rimanere a Parma e ha declinato alcune proposte. Segnatamente da Boavista e soprattutto il Porto con prospettive anche da dirigente. In Italia ci avevano pensato Lecce e Cremonese, ma dal confronto emerso tra il Parma e l’entourage del giocatore è emersa la volontà del diretto interessato di non abbandonare la nave in un momento di difficoltà. Il futuro però resta un rebus. Al momento nessuna promessa di rinnovo, contrariamente a quanto sembrava possibile nei mesi scorsi. Bruno Alves vuole restare a Parma, per continuare a far sentire la vicinanza ai compagni e all’ambiente e dare il suo contributo. Poi il futuro sarà tutto da scrivere nelle prossime settimane...