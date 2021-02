tmw Parma, futuro D’Aversa e Carli: nei prossimi giorni atteso Krause in Italia, la situazione

Un confronto per fare quadrato e provare ad uscire dalla crisi. Ieri sera c’è stato contatto tra l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa e il Presidente Krause . Nessun cambio immediato ma il numero uno gialloblù nei prossimi giorni è atteso in Italia per confrontarsi da vicino con il suo allenatore. Rimane in bilico anche il direttore sportivo Marcello Carli. Tanto passerà dalla prossima partita che il Parma giocherà contro l’Udinese. Krause intanto prepara le valigie in direzione Parma, vuole esserci in un momento delicato per la squadra. Poi sarà tempo di prendere delle decisioni...